Dietrofront sul WOKE: la sinistra tradisce se stessa

Stiamo assistendo già da qualche settimana a un improvviso ripensamento da parte delle sinistre fucsia, traditrici delle marce di Gramsci, in relazione alla sciagurata ideologia woke. Abbiamo visto i dem. americani che hanno fatto marcia indietro e ugualmente abbiamo assistito anche nella nostra Italia a un ripensamento critico intorno ai temi del woke.

Ebbene questo ripensamento non deve essere a nostro giudizio concepito come l’esito di una riflessione critica, peraltro sempre auspicabile, semplicemente i processi di manipolazione dell’immaginario collettivo in direzione della produzione dell’uomo senza identità e senza memoria, semplice pedina eterodiretta dal sistema della produzione si sono duramente scontrati con il radicamento dei popoli nella loro storia, nella loro cultura e non da ultimo nella loro identità.

Non essendo riusciti nel loro intento di riorganizzazione coatta dell’immaginario collettivo, le sinistre al servigio del blocco oligarchico neoliberale cambiano repentinamente direzione, fingono di aver compreso l’assurdità dell’ideologia woke che fino a ieri avevano propugnato strenuamente intestandosi tale battaglia. Al fine di contenere la perdita di consensi compiono una rocambolesca e goffa strambata.

Il vero significato della strambata

Il fabula docet è che, come sempre, solo dalla capacità delle masse nazionali popolari di resistere alle aggressioni dei gruppi dominanti e delle loro fazioni politiche di completamento dipende la possibilità reale di fermare l’avanzata del nulla camuffato sotto il segno del progresso e sotto le immancabili insegne dell’arcobaleno. Se non incontra resistenza da parte della società civile, il capitale, ce l’ha insegnato Marx, si impadronisce dell’intera vita e supera ogni possibile limite, infettando ogni cellula del reale e del simbolico.

In questa luce quello che è accaduto non è un semplice ripensamento da parte della sinistra, anzi della sinistrash, da tempo ormai simile a Willy il Coyote che cammina sul nulla e precipita solo allorché si ferma a riflettere sul proprio insensato operato. È invece l’esito necessario dello sbarramento che le masse nazionali popolari occidentali hanno operato ai danni dell’avanzata spietata della neoliberalizzazione integrale del mondo della vita. Questo è accaduto e null’altro.

Le masse nazionali popolari hanno respinto fermamente il folle programma wokista e adesso le sinistre liberal progressiste ne prendono atto e cambiano goffamente rotta.

Radioattività – Lampi del pensiero quotidiano con Diego Fusaro