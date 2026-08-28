Mercato Roma, Gittens supera Fofana sulla fascia | Il retroscena di Andrea Pugliese

Ultimi giorni di mercato a dir poco incandescenti per la Roma, ancora alla ricerca dell’esterno offensivo richiesto da Gian Piero Gasperini: sul tavolo restano soprattutto i nomi di Jamie Bynoe-Gittens e Malick Fofana. Mentre in uscita continuano a muoversi diverse situazioni che potrebbero modificare i margini di manovra del club.

In diretta su Radio Radio – Lo Sport, Andrea Pugliese e Enrico Camelio hanno ricostruito gli scenari più caldi, partendo anche dal futuro di Neil El Aynaoui e dal possibile intreccio con un parametro zero “di lusso” come Frank Kessié.

Roma, Andrea Pugliese: “Gittens è il preferito di Gasperini”

Secondo quanto raccolto dalla firma della Gazzetta dello Sport, tra i profili valutati per completare il reparto offensivo Gittens sarebbe quello maggiormente gradito a Gasperini.

La Roma aveva già provato a impostare un’operazione con il Chelsea attraverso la formula del prestito, trovando inizialmente la resistenza del club inglese (speranzoso di venderlo a cifre anche abbastanza alte).

Al momento però nessun club si sarebbe ancora fatto avanti concretamente per un eventuale acquisto a titolo definitivo. Proprio per questo, nelle ultime ore, il nome dell’ex Borussia Dortmund è tornato fortemente d’attualità in casa Roma. E seppur con una distanza ancora da colmare sulla formula dell’eventuale riscatto, i giallorossi si dicono ora più fiduciosi di riuscire a raggiungere un accordo per il prestito.

Roma, non solo Gittens: “Fofana era praticamente chiuso”

Ma a sorpresa, il retroscena più significativo riguarda l’altro nome caldo per l’attacco capitolino: Malick Fofana. Secondo Pugliese, la Roma aveva già impostato de facto l’operazione con il Lione in tutti i suoi dettagli. L’investimento successivamente effettuato per Rodrigo Mora avrebbe però modificato la disponibilità economica per l’esterno offensivo.

Il giornalista segnala inoltre una riflessione sulle condizioni fisiche di Fofana. Elemento che avrebbe reso il club giallorosso ancora più prudente a fronte di quello che sarebbe (stato?) l’ennesimo grande investimento dell’estate romanista.

Roma, El Aynaoui vuole più spazio: Fiorentina alla finestra

Altro fronte caldo è quello legato al centrocampista Neil El Aynaoui. Il marocchino ha manifestato la volontà di giocare con maggiore continuità. Diverse le frizioni fra il calciatore e Gasperini, favorite soprattutto da una situazione tecnica chiara: nelle gerarchie del tecnico, Koné e Cristante partono davanti. E persino Pisilli si trova in una posizione apparentemente più alta nella considerazione del tecnico.

La possibile cessione del marocchino (Paratici e la sua Fiorentina i più interessati; ma prima serve la partenza di Mandragora e Fagioli) può diventare decisiva anche per altre operazioni. Nelle ultime ore la Roma si sarebbe inserita infatti per Franck Kessié, sul quale la Juventus resta però in posizione di vantaggio. Per i giallorossi, manco a dirlo, la partenza di El Aynaoui faciliterebbe l’eventuale assalto.

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