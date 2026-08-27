LIVE | SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE – A Montecarlo prende forma la fase campionato della Champions League 2026-2027. Mourinho, alla guida del Real Madrid, ritroverà due squadre del suo passato: Inter e Roma. I nerazzurri riceveranno il Liverpool, mentre i giallorossi affronteranno anche Psg e Manchester United. Per il Napoli spiccano gli incroci con Manchester City e Arsenal. Esordio di altissimo livello per il Como, atteso dalle sfide contro Barcellona, Psg e Manchester United.
Sorteggi Champions League, le avversarie delle squadre italiane
INTER
- In casa: Liverpool, Bruges, Shakhtar Donetsk, Stoccarda
- In trasferta: Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord, Slovan Bratislava
ROMA
- In casa: Real Madrid, Sporting CP, Lille, Slovan Bratislava
- In trasferta: Psg, Manchester United, Fenerbahce, Aek Atene
NAPOLI
- In casa: Arsenal, Bruges, Bodo/Glimt, Viking
- In trasferta: Manchester City, Porto, Villarreal, Sabah
COMO
- In casa: Psg, Manchester United, Lipsia, Aek Atene
- In trasferta: Barcellona, Real Betis, Feyenoord, Lens