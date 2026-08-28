Ora è ufficiale: è stato definito a Montecarlo il percorso di Milan e Juventus nella fase campionato dell’Europa League 2026-2027. Per i rossoneri spiccano l’incrocio con il Benfica, la trasferta contro l’Olympiacos e le sfide con le inglesi Sunderland e Bournemouth. I bianconeri affronteranno invece Real Sociedad e Celta Vigo, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. Piccola curiosità a margine: la formazione ungherese sarà avversaria di entrambe le italiane: giocherà in casa del Milan e ospiterà la Juventus.

Subito dopo i sorteggi, Giorgio Chiellini e Daniele Massaro hanno commentato gli abbinamenti, soffermandosi anche sulle ambizioni delle due squadre e sulle situazioni di Yildiz e Camarda.

Europa League, le avversarie di Milan e Juventus

MILAN

In casa : Benfica, Ferencvaros, Sunderland, Ararat-Armenia

: Benfica, Ferencvaros, Sunderland, Ararat-Armenia In trasferta: Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth, Levski Sofia

JUVENTUS

In casa : Real Sociedad, Rennes, Omonia, N.E.C.

: Real Sociedad, Rennes, Omonia, N.E.C. In trasferta: AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta, Hapoel Be’er-Sheva

Europa League, Chiellini sul sorteggio: «Juve? Abbiamo evitato trasferte troppo complicate»

Giorgio Chiellini invita a non sbilanciarsi sul valore degli abbinamenti: “Adesso è difficile capire se è positivo o no, a noi interessa il nostro percorso”. Un elemento favorevole, però, lo individua: “Abbiamo evitato trasferte troppo complicate“, richiamando il precedente con il Bodo della scorsa stagione.

La leggenda della Vecchia Signora dedica poi un pensiero al calcio italiano, e al percorso del cammino in Europa League delle due squadre italiane, specie nella corsa al posto aggiuntivo in Champions League. Il Chief Club Affairs Officer della Juventus ha sottolineato infatti la responsabilità condivisa con i rossoneri: “Sia noi che il Milan abbiamo una responsabilità, dobbiamo aiutare l’Italia a competere nel ranking per guadagnare il quinto posto in Champions”.

Yildiz, Chiellini: «È un’assenza pesante»

Sulla squadra: “Rispetto a un anno fa siamo più forti, più solidi e c’è più personalità nel gruppo, e l’allenatore inizia la stagione dal principio. In Italia in questo momento l’Inter ha un grosso vantaggio su tutte. La volontà nostra è di competere, poi per vincere ci sono tanti altri passaggi“.

Sulla condizione fisica di Yildiz: “A volte anche gli infortuni possono condizionare, a noi quello di Yildiz darà modo ad altri di mettersi in mostra ma è un’assenza pesante. Siamo comunque ottimisti, non c’è la negatività che all’esterno si crede. Yildiz si dovrà operare dopo l’infortunio al metatarso, e starà fuori qualche mese. Fortunatamente non è un infortunio che pregiudica nulla per il suo futuro e la sua carriera: dopo l’operazione tornerà al 100%“

Europa League, Massaro: le ambizioni del Milan e la fiducia in Camarda

Il commento del Brand Ambassador sul sorteggio, e il ricordo di Franco Baresi: “Oggi rappresento il Milan ma manca al mio fianco il mio Capitano, ed è una giornata particolare per me. Amorim sa fin da bambino cosa sia il Milan e ogni giorno lo spiega, e la squadra sa cosa la attende sia in Italia che in Europa. Conosciamo alcune squadre del girone, altre no ma avremo modo di studiarle. Faremo di tutto per essere i più forti in Italia, in Europa e nel mondo come negli anni d’oro del Milan“

Spazio anche al giovane Camarda: “Se Amorim ha deciso di farlo tornare è perché crede molto in lui. Ha grandi margini di miglioramento, può essere utile anche partendo dalla panchina come facevo io. L’importante è che riesca a fare la differenza”