Juventus, Damascelli durissimo su Spalletti: “Ha commesso un errore clamoroso!”

La nuova stagione della Juventus di Luciano Spalletti parte con una buona vittoria sul campo del Frosinone. L’1-0 firmato da Bremer regala ai bianconeri i primi 3 punti del campionato, ma il tecnico di Certaldo individua subito un aspetto da migliorare: la concretezza offensiva.

In particolare, Spalletti ha “rimproverato” Kolo Muani, arrivato in estate del PSG dopo una lunghissima trattativa e schierato subito al centro dell’attacco.

Il francese ha avuto spazio e occasioni per lasciare il segno, senza però riuscire a trovare la via del gol. Nel post-partita, il tecnico non ha nascosto la propria insoddisfazione, pur riconoscendo le qualità dell’attaccante: “Sa tener palla, andare nello spazio, è forte fisicamente. Tuttavia, si deve rendere conto che è due anni che non gioca e un motivo ci sarà“.

A Radio Radio Lo Sport, Tony Damascelli ha definito “inopportune e ineleganti” le parole di Luciano Spalletti sul centravanti francese, criticando soprattutto il modo in cui l’allenatore ha affrontato pubblicamente la questione.

Secondo Damascelli, infatti, le dichiarazioni del tecnico rischiano di svalutare un giocatore che rappresenta un investimento importante per la Juventus. “Ha dequalificato un patrimonio della società“, ha osservato, definendo quello di Spalletti un “errore clamoroso“.