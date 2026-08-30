NAPOLI-COMO – Prima sconfitta stagionale per il Napoli, che cade al Maradona contro il Como e incassa il primo ko stagionale. Per la squadra di Fabregas, invece, arriva la prima vittoria dopo il pareggio ottenuto all’esordio contro l’Udinese.

Il Como parte senza concedere particolari spazi e al 17’ trova il gol del vantaggio. Diao riesce a superare Olivera con un guizzo e serve Baturina, che non sbaglia e firma il suo primo centro stagionale.

La reazione del Napoli arriva al 30’. Hojlund si libera del pressing di Ramon e, dalla distanza, lascia partire una conclusione potente che Butez non riesce a neutralizzare. L’equilibrio, però, dura soltanto quattro minuti. Al 34′ un pallone corto di Anguissa in area favorisce il recupero di Paz, che serve Duvikas: l’attaccante del Como batte il portiere azzurro e riporta avanti i suoi.

Nella ripresa il Napoli prova a prendere in mano la partita e aumenta la pressione alla ricerca del pareggio. Allegri ricorre anche a De Bruyne, inizialmente in panchina, per aggiungere qualità alla manovra e trovare nuove soluzioni negli ultimi metri, con Hojlund che resta il principale riferimento offensivo.

Il Como, però, non concede occasioni semplici. I lariani difendono compatti e riescono a sporcare le trame del Napoli, costringendo gli azzurri a cercare soprattutto la giocata individuale. Butez risponde presente quando viene chiamato in causa e il tempo scorre senza che il Napoli riesca a trovare il guizzo per il pareggio.

Nel finale il Napoli continua a spingere e trova anche il gol del possibile 2-2 al 94’ con Lobotka. La rete, però, viene annullata dall’arbitro. È l’ultima occasione per gli azzurri, che non riescono così a completare la rimonta.