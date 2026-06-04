Un’iniziativa concreta per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per rendere la scuola sempre più accessibile, inclusiva e aperta a tutti gli studenti, i quali sono innanzitutto individui. 

Parliamo della donazione con la quale Il “Rotary Club Roma Nord” ha fatto realizzare presso l’edificio della scuola media “Sisto IV” e dell’elementare “Andrea Baldi” il montascale per rendere accessibile la palestra alle persone con disabilità; un intervento previsto nell’ambito del progetto del 50° anniversario del Club, con le collaborazione di Roma Capitale e del Municipio XIII (che ha realizzato i lavori di predisposizione), il tutto coordinato dalla Dirigente Carla Felli. 

C’è, nella realizzazione di opere come questa, un significato al tempo stesso reale e metaforico: ogni gradino superato insieme è un passo in più verso una comunità davvero accogliente, nella quale nessuno resta indietro.

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Si chiama “sinergia”, ossia l’azione combinata di più elementi (persone, aziende, istituzioni) il cui effetto finale è maggiore della somma dei singoli risultati. In sintesi, esprime il concetto per cui “l’insieme vale più delle singole parti”. 

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