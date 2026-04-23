Giorgio Bianchi: “Vi spiego perché l’attacco di Solovyev dimostra che la propaganda non esiste”

Nel dibattito sulle recenti dichiarazioni di Vladimir Solovyev verso Giorgia Meloni, emerge un intreccio complesso tra libertà di espressione, diplomazia e percezione dei rapporti tra Italia e Russia.

Il ruolo di Solovyov e le sue dichiarazioni

Solovyev, tra i più noti anchorman russi, ha espresso commenti dai toni fortemente volgari attraverso il suo account privato su Telegram, suscitando polemiche. Pur prendendo nettamente le distanze dal linguaggio utilizzato, è importante considerare come le sue parole riflettano un sentimento diffuso in una parte della società russa, che percepisce l’Italia come un Paese ‘traditore’ rispetto alla storica amicizia tra le due nazioni. Un sentimento che, secondo alcune esperienze dirette, appare profondo e difficilmente sanabile.

In questo contesto si inserisce anche un episodio personale da parte di Giorgio Bianchi: la partecipazione a una trasmissione dello stesso Solovyev, motivata da una dura critica all’allora ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Quest’ultimo, in veste istituzionale, aveva utilizzato espressioni offensive nei confronti di Vladimir Putin. La critica verteva proprio sull’inadeguatezza di tali toni da parte di un rappresentante ufficiale dello Stato, che dovrebbe mantenere un linguaggio consono al ruolo.

Da qui emerge una contraddizione: da un lato, le dichiarazioni di un privato cittadino russo provocano reazioni diplomatiche ufficiali; dall’altro, affermazioni analoghe provenienti da un ministro italiano non sembrano aver avuto conseguenze equivalenti. La vicenda si è poi intrecciata con un caso giudiziario personale, conclusosi con una condanna per diffamazione per aver definito Di Maio ‘povero imbecille’, sollevando interrogativi sulla coerenza del sistema giudiziario rispetto ad altri casi simili.

Il nodo del controllo mediatico in Russia

Infine, secondo testimonianze interne al sistema mediatico russo, l’uso di toni aggressivi nei confronti di figure istituzionali straniere non rientrerebbe nella linea comunicativa ufficiale. Questo suggerisce che Solovyev abbia agito autonomamente, senza un controllo diretto del Cremlino, mettendo in discussione l’idea di un controllo totalitario assoluto sull’informazione.

Nel complesso, la vicenda evidenzia quanto sia sottile il confine tra libertà di espressione, responsabilità istituzionale e sensibilità diplomatica, in un contesto internazionale sempre più teso.