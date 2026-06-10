Attimi di grande paura durante l’amichevole internazionale tra Ungheria e Kazakistan, dove una telecamera aerea di tipo Spidercam è precipitata improvvisamente sul terreno di gioco dopo aver manifestato un grave malfunzionamento.

Secondo le ricostruzioni, il dispositivo sospeso sopra il campo avrebbe iniziato a emettere fumo mentre si trovava a oltre 20 metri di altezza. Pochi istanti dopo, la struttura si è staccata dal sistema di supporto ed è precipitata violentemente all’interno dell’impianto sportivo, sfiorando un operatore televisivo impegnato nelle riprese a bordo campo.

La telecamera è caduta a circa due metri dal cameraman. L’impatto ha immediatamente attirato l’attenzione di giocatori, staff e spettatori presenti sugli spalti. Per motivi di sicurezza, gli arbitri hanno deciso di interrompere temporaneamente l’incontro per consentire la rimozione dei detriti e le verifiche necessarie sull’impianto. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. La gara è poi ripresa regolarmente e si è conclusa con la vittoria dell’Ungheria per 3-1.

L’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove numerosi utenti hanno sottolineato quanto il bilancio avrebbe potuto essere molto più grave. In molti hanno evidenziato come pochi passi di differenza avrebbero potuto trasformare l’incidente in una tragedia.

Le Spidercam rappresentano oggi una delle tecnologie più utilizzate nelle trasmissioni sportive moderne. Grazie a un sistema di cavi controllati da computer, queste telecamere sorvolano il terreno di gioco offrendo spettacolari inquadrature aeree e dinamiche. La tecnologia viene impiegata regolarmente nei principali eventi calcistici internazionali, comprese competizioni mondiali e grandi tornei professionistici.

Proprio per questo motivo, l’incidente verificatosi durante Ungheria-Kazakistan ha riacceso il dibattito sull’affidabilità e sulla sicurezza di questi sistemi. Sebbene episodi di questo tipo siano estremamente rari, il cedimento di una telecamera sospesa a un’altezza così elevata dimostra quanto siano fondamentali controlli tecnici rigorosi e protocolli di sicurezza costantemente aggiornati.