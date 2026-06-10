Aggiornamenti importanti per quel che concerne il numero 10 bianconero: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Se la Juventus vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista in Italia e in Europa, deve assolutamente ripartire da calciatori top. Calciatori alla Kenan Yildiz che, non a caso, è stato blindato dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris fino al 2030 con un importante adeguamento dell’ingaggio a 6 milioni di euro a stagione.

Il numero 10 della Vecchia Signora – stando a quanto riportato da “The Athletic” – sarebbe l’oggetto dei desideri dell’Arsenal che cerca un rinforzo proprio con le caratteristiche del talento turco: nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto tra il direttore sportivo del club inglese, Andrea Berta, e i dirigenti bianconeri che avrebbero chiuso le porte alla cessione di Yildiz.

La Juve, che considera il classe 2005 il perno sul quale costruire la squadra vincente del presente e del futuro, non ha alcuna intenzione di privarsene ed è pronta a resistere agli assalti dei top club europei: decisione giusta secondo voi o cedereste Kenan Yildiz per una cifra importante?