Ore concitatissime in casa Roma dopo la pesantissima sconfitta sul campo dell’Inter: ecco cosa sta succedendo.

Risveglio amarissimo in casa Roma dopo la pesante sconfitta rimediata sul campo dell’Inter nel big match della trentesima giornata di Serie A: il 5-2 a favore dei nerazzurri spedisce i giallorossi a quattro punti dal quarto posto del Como e a tre punti dalla Juventus (quinta). Una sconfitta che rischia di essere decisiva nella volata Champions League quando mancano appena sette turni al termine del campionato.

E la dirigenza capitolina non ha per nulla digerito l’undicesima sconfitta in campionato, la quindicesima se si prendono in considerazione anche le Coppe. I Friedkin non considerano competitiva la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini e – secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbero deciso di congelare i rinnovi di Mancini e Cristante, che hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Se ne riparlerà al termine della stagione quando sarà molto più chiara la situazione a Trigoria: in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, nella capitale potrebbe esserci un cambiamento netto e radicale che rischia di mettere a rischio anche il futuro di quei calciatori che costituiscono da anni l’asse portante del gruppo.