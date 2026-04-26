Manca ormai pochissimo all’attesissimo torneo che si disputerà a Roma: arriva in queste ore un clamoroso forfait.

La stagione tennistica sulla terra è entrata ormai nel vivo e, dopo l’Open di Madrid in corso di svolgimento in questi giorni, cresce l’attesa per gli Internazionali d’Italia. Il torneo in programma a Roma dal 28 aprile al 17 maggio si preannuncia scoppiettante e Jannik Sinner punta a laurearsi campione davanti ai suoi tifosi. Resta in dubbio, invece, la presenza di Carlos Alcaraz che è attualmente fermo ai box per un infortunio al polso.

Intanto, proprio a Roma non ci sarà una delle tenniste più amate di sempre ovvero Venus Williams. Gli Internazionali Bnl d’Italia avevano scelto di riservare una wild card alla 45enne statunitense che, però, ha declinato l’invito in queste ore.

Ecco infatti quanto ammesso dalla Williams in conferenza stampa al Mutua Madrid Open: “Purtroppo non sarò presente a Roma a causa di altri impegni negli Stati Uniti e questo mi rende triste, mio marito è italiano e avremmo voluto essere là. In ogni caso, mi piacerebbe molto continuare sul rosso“. Fatta accezione per il 2026, l’ultima apparizione della campione americana in un torneo sulla terra battuta risale addirittura al 2021 quando fu eliminata al primo turno del Roland Garros.