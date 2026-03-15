Jannik Sinner incanta ad Indian Wells: la vittoria cambia tutto in classifica, arriva l’annuncio ufficiale

Alle 22 tv puntate unicamente su Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, dopo le delusioni patite agli Australian Open, con l’eliminazione in semifinale per mano di Djokovic e nel torneo di Doha, eliminato addirittura ai quarti, è ora pronto a recuperare il terreno perduto.

I due Masters 1000 sul cemento degli Stati uniti erano un obiettivo più che concreto: ed in California è arrivato in grande forma e tirato a lucido, talmente tanto che è arrivato fino alla finalissima quasi senza difficoltà. In semifinale spazzato via Zverev in due set ed ora ad attenderlo ci sarà Medvedev.

Sì, avete letto bene perché il russo ha eliminato Alcaraz in semifinale. Chi si aspettava, stavolta, una finale tra Sinner e lo spagnolo resterà quindi deluso: appuntamento ancora rinviato. Sinner però ha ora una ghiotta opportunità: può infatti accorciare le distanze nel Ranking Atp.

Alcaraz chiuderà il torneo con 13.550 punti, stessi che aveva ancor prima di iniziare Indian Wells considerato che anche la scorsa stagione si fermò in semifinale. Sinner, invece, non partecipò al torneo californiano ed ha già guadagnato punti importanti: ad oggi è a 11.050 punti che diventerebbero 11.400 in caso di trionfo, a -2150 da Alcaraz.