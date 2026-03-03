Juve e Milan ancora una volta protagoniste, questa volta sul mercato: ecco i dettagli di un affare clamoroso.

La Juve ha pareggiato in rimonta sul campo del Milan scivolando al sesto posto in classifica, mentre il Milan si è imposto in extremis a Cremona consolidando la seconda posizione alle spalle dell’Inter. Bianconeri e rossoneri vivono due momenti diametralmente opposti, ma adesso le strade dei due club tornano a incrociarsi in sede di mercato.

Il protagonista è Federico Gatti che ieri, proprio all’ultimo minuto, ha realizzato la rete del definitivo 3-3 tra Roma e Juventus e permesso ai suoi compagni di squadra di rimanere a quattro punti di distacco dai giallorossi. Una rete pesantissima, che tiene vivissimo il discorso qualificazione alla prossima Champions League.

Lo stesso Gatti che, però, a gennaio è stato vicinissimo al trasferimento proprio al Milan: lo riferisce ‘Tuttomercatoweb’, secondo cui la dirigenza rossonera avrebbe provato a prendere il centrale di Rivoli, ma la richiesta della Juve di inserire De Winter in un ipotetico scambio ha fatto saltare il banco.

Juve e Milan, in ogni caso, potrebbero parlane nuovamente al termine della stagione in corso: secondo voi chi ci guadagnerebbe in questo affare?