Continuano le grandi manovre di mercato in casa Juventus in vista della prossima stagione: le ultimissime.
In casa Juventus continua la marcia di avvicinamento alla gara contro l’Udinese, in programma nel prossimo weekend e valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Dopo il successo interno contro il Pisa, i bianconeri devono assolutamente vincere se vogliono avvicinarsi ulteriormente al quarto posto in classifica, utile per la qualificazione alla prossima Champions League.
Intanto, però, la dirigenza di corso Galileo Ferraris tiene d’occhio anche il mercato per regalare a Spalletti un grande rinforzo in attacco. Il sogno si chiama Randal Kolo Muani, attualmente in prestito dal Paris Saint-Germain al Tottenham: l’attaccante francese ha fin qui collezionato 4 gol e 3 assist in 30 partite con la maglia del club di Premier League, ma in estate potrebbe cambiare aria.
Il PSG valuta il cartellino del proprio calciatore circa 40 milioni di euro, una cifra importante che a Torino però hanno intenzione di investire per riportare Kolo Muani in bianconero: sarà davvero il francese il nuovo centravanti della Juve targata 2026/2027?