Colpo di scena in casa Juventus in vista della prossima stagione: si avvicina l’addio per oltre 30 milioni di euro.

La Juve è tornata. La squadra allenata da Spalletti supera il Pisa per 4-0 dopo un primo tempo bloccato e tiene la scia di Roma e Como in vista della volata Champions League. I bianconeri la risolvono soltanto nella seconda frazione di gioco, trascinati da un sontuoso Yildiz che serve a Cambiato l’assist per la rete che sblocca la gara e poi realizza il 3-0 con una giocate delle sue. Intanto, però, arrivano notizie importanti di calciomercato per la Vecchia Signora.

Nico Gonzalez, che in estate si è trasferito dalla Juve all’Atletico Madrid con la formula del prestito con diritto di riscatto legato al raggiungimento di determinate condizioni, ha messo a segno ieri sera una super doppietta contro la Real Sociedad.

L’accordo tra bianconeri e Colchoneros prevede l’attivazione automatica dell’obbligo di riscatto se l’attaccante argentino raggiungerà il 60% delle presenze stagionali in Liga (21 partite) con almeno 45 minuti disputati a partita. Ad oggi, Nico Gonzalez ha collezionato 13 presenze con almeno 45′ e, dunque, manca sempre meno al suo addio definito alla Juventus: 32 milioni di euro (cifra stabilita per il riscatto) rappresenterebbero sicuramente un buon tesoretto da reinvestire poi per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti.