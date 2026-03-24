Un doloroso addio sconvolge in queste ore il mondo dello sport: l’annuncio lascia tutti letteralmente senza parole.

La notizia circolava già da diverse settimane e in queste ore è arrivata anche l’ufficialità: Nairo Quintana si appresta a dire definitivamente addio al ciclismo. Ad annunciarlo è lo stesso 36enne colombiano alla vigilia della Volta Catalunya: “Smetto a fine 2026”.

Un annuncio che ha sconvolto il mondo dello sport e i tantissimi tifosi del campione originario di Combita. Quintana ha ottenuto la bellezza di 51 vittorie nel corso della sua vita, ma soprattutto vanta un trionfo al Giro d’Italia del 2014 e uno all’edizione 2016 della Vuelta. Inoltre, lo stesso ciclista della Movistar Team ha ottenuto anche tre podi al Tour de France, con il secondo posto nel 2013 e nel 2015 e la terza posizione finale nel 2016.

Numeri importanti per il colombiano, che si è reso protagonista di grandissime imprese nelle ultime stagioni e che ha saputo entusiasmare tutti grazie alle sue doti da scalatore puro. Gli appassionati di ciclismo potranno godersi le sue imprese ancora per poco tempo, poi a fine stagione si chiuderà definitivamente la carriera ciclistica di un big come Nairo Quintana.