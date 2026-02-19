Dybala, lite furiosa Ferrajolo-Camelio: “Imbecille totale! Dici un mucchio di idiozie”

DYBALA, POSSIBILE OPERAZIONE AL GINOCCHIO: SCOPPIA IL PUTIFERIO FRA FERRAJOLO E CAMELIO – Nella mattinata di oggi sono arrivati aggiornamenti poco rassicuranti sulle condizioni della ‘Joya‘. Dopo la visita con gli specialisti giunti ieri a Trigoria – tra cui il dottor Ahlbäumer di Saint Moritz, ortopedico di fiducia della famiglia Friedkin – è emersa la concreta possibilità di intervenire sul ginocchio sinistro dell’attaccante argentino.

Il problema persiste da tempo e il dolore si ripresenta puntualmente quando il giocatore va al tiro. Proprio per questo motivo lo staff medico sta valutando un’operazione in artroscopia, soluzione che potrebbe rendersi necessaria per risolvere definitivamente il fastidio.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’eventuale intervento comporterebbe uno stop di almeno un mese, con l’argentino costretto a restare lontano dal campo per diverse settimane.

Proprio riguardo alle condizioni di Dybala, in diretta su Radio Radio – Lo Sport, è letteralmente scoppiato il caos fra Luigi Ferrajolo e Enrico Camelio. Quest’ultimo in particolare, stando a quanto raccolto dalle sue fonti, ha smentito le voci inerenti al bisogno di un intervento chirurgico. Ciò, tuttavia, sottolineando come ormai, tra peso economico e problemi fisici ripetuti, la ‘Joya’ sia sempre più un caso aperto fra le mura di Trigoria.

