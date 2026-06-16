“Siete sicuri che Gattuso accetti la situazione della Lazio?” | I dubbi di Visnadi

GATTUSO-LAZIO – La Lazio si prepara a vivere un’estate particolarmente delicata. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative e un clima sempre più teso attorno alla società, il club biancoceleste è chiamato a ricostruire la propria identità tecnica in un contesto reso ancora più complicato dalle difficoltà economiche e dai rapporti non semplici tra la proprietà e una parte consistente della tifoseria.

Il primo segnale della rivoluzione riguarda la guida tecnica. Maurizio Sarri ha deciso di intraprendere una nuova avventura all’Atalanta, lasciando nuovamente scoperta la panchina biancoceleste.

Per sostituirlo, la scelta è ricaduta su Gennaro Gattuso. L’ex tecnico di Napoli, Milan, Valencia e Marsiglia è reduce dalla breve e deludente esperienza alla guida della Nazionale italiana, conclusasi senza i risultati sperati. Per lui si tratterebbe dell’ennesima sfida in una carriera da allenatore caratterizzata da grandi aspettative ma anche da percorsi spesso turbolenti.

Mercato bloccato e strategie obbligate

A complicare ulteriormente il lavoro della dirigenza c’è la situazione legata al mercato. La Lazio si trova infatti costretta a operare con margini estremamente ridotti, puntando soprattutto su cessioni, valorizzazione delle risorse interne e occasioni a basso costo.

Uno scenario che inevitabilmente limita le ambizioni tecniche e rende più difficile convincere allenatori e giocatori ad abbracciare il progetto. La necessità di mantenere i conti in equilibrio rappresenta una priorità assoluta per il club, ma allo stesso tempo rischia di alimentare il malcontento di una piazza che da tempo chiede investimenti più importanti per competere stabilmente ai vertici del calcio italiano.

Lazio-Gattuso: il dubbio di Visnadi

Proprio alla luce di questo scenario si inseriscono le riflessioni di Gianni Visnadi. Intervenuto a Radio Radio Lo Sport, il giornalista ha espresso perplessità sulla possibilità che Gattuso accetti realmente la proposta biancoceleste.

“Siete sicuri che Gattuso accetti la situazione della Lazio? Qualche anno fa lo diedero per fatto alla Fiorentina per 15 giorni ma alla fine non andò più…“

Un riferimento a quanto accaduto nell’estate del 2021, quando l’accordo tra Gattuso e la Fiorentina sembrava ormai definito prima della clamorosa rottura dovuta a divergenze sul progetto tecnico.

Le parole di Visnadi accendono dunque un interrogativo tutt’altro che secondario: al di là della volontà della Lazio, Gattuso sarà davvero disposto a sposare una realtà che, tra vincoli economici, mercato limitato e tensioni ambientali, si presenta oggi come una delle sfide più complesse del panorama calcistico italiano?

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