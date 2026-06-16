Colpo di scena in questi minuti: la notizia riguarda anche Alexander Zverev, reduce dal trionfo al Roland Garros.

A pochi giorni dal via di Wimbledon (29 giugno), il ranking Atp parla chiaro: Jannik Sinner resta primo nonostante la clamorosa eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo con 13450 punti, davanti a Carlos Alcaraz (9460) e Alexander Zverev (7030). Proprio il tennista tedesco, reduce dal trionfo sulla terra parigina, ha rilasciato in queste ore delle dichiarazioni davvero forti che riguardano proprio l’azzurro e lo spagnolo che lo precedono in classifica.

Ecco quanto ammesso da Zverev nel corso di un’intervista concessa a ‘Esquire’: “Non ho bisogno della perfezione nella mia vita quotidiana e non sento la necessità di possedere superyacht o venti Ferrari. Per me, la vera felicità è molto più semplice: giocare a golf nel pomeriggio e poi tornare a casa dai miei cani. Questo mi rende molto più felice rispetto a qualsiasi lusso materiale“.

Il riferimento a Sinner e Alcaraz è chiaro: il campione di San Candido, infatti, ha una grandissima passione per le Ferrari mentre il fenomeno di Murcia ha acquistato recentemente uno yacht da circa sei milioni di euro. Quale sarà la loro reazione a queste parole?