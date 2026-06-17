MESSI DA LEGGENDA: LA REAZIONE DI SCALONI – L’Argentina ha iniziato il proprio cammino mondiale nel migliore dei modi, superando con autorità l’Algeria grazie a una prestazione dominante e all’ennesima serata da protagonista assoluto di Lionel Messi. Il capitano dell’Albiceleste ha firmato una straordinaria tripletta, trascinando la Selección al successo e scrivendo un’altra pagina indelebile della sua carriera: con i tre gol realizzati è infatti diventato il miglior marcatore nella storia dei Mondiali.

La squadra di Lionel Scaloni ha imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti, controllando il possesso e occupando con continuità la metà campo avversaria. L’Algeria ha provato a difendersi con ordine e a colpire in ripartenza, ma la qualità tecnica degli argentini ha fatto rapidamente la differenza.

Messi ha aperto le marcature con una delle sue giocate caratteristiche, trovando spazi tra le linee e punendo la retroguardia africana. Da quel momento la partita è stata saldamente nelle mani dell’Argentina, che ha continuato a creare occasioni grazie alla fluidità del proprio gioco offensivo. Il numero 10 ha poi completato la sua tripletta con altre due reti che hanno certificato il predominio dell’Albiceleste e acceso l’entusiasmo dei tifosi presenti sugli spalti.

Le lacrime di Scaloni al momento del cambio di Messi

Se la tripletta del fuoriclasse argentino ha monopolizzato l’attenzione, uno dei momenti più emozionanti della serata è arrivato quando Scaloni ha deciso di sostituire il proprio capitano. Le telecamere hanno immortalato il commissario tecnico mentre osservava Messi lasciare il terreno di gioco tra gli applausi del pubblico. Un’espressione carica di orgoglio e ammirazione, quella dell’allenatore argentino, consapevole di stare assistendo ancora una volta a qualcosa di speciale.

Anche lo staff tecnico ha accolto con entusiasmo il traguardo raggiunto dal numero 10, celebrando una prestazione che va oltre il semplice risultato sportivo e che consolida ulteriormente l’eredità del campione argentino nella storia del calcio mondiale.

Nel post partita, Scaloni ha voluto rendere omaggio al suo leader con parole che sintetizzano il sentimento condiviso da milioni di tifosi:

“Leo, beh, io non ho più parole. Bisogna goderselo. Ci mancherà quando si ritirerà, godiamocelo“.

Una dichiarazione semplice ma significativa, che riflette il valore di un calciatore capace, ancora una volta, di trascinare la propria nazionale e di riscrivere i record più prestigiosi del calcio internazionale. Per l’Argentina, il Mondiale inizia con una vittoria convincente; per Messi, invece, continua una carriera che sembra non smettere mai di superare i propri limiti.