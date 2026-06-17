Aggiornamenti importanti in casa giallorossa in vista della prossima stagione: ecco chi potrebbe andare via.

La Roma continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista del prossimo anno. La dirigenza giallorossa valuta diversi profili, ma una delle priorità è quella di regalare a Gian Piero Gasperini un esterno forte tecnicamente e capace di saltare l’uomo. Un profilo alla Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodo, che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina il 30 giugno del 2027.

Il laterale brasiliano piace da tempo e ora i colloqui con la Fiorentina potrebbero entrare nel vivo: soprattutto perché – secondo quanto raccolto in esclusiva da ‘Calciomercato.it’ – proprio la dirigenza viola e il ds Fabio Paratici sarebbero sulle tracce di Neil El Aynaoui, centrocampista marocchino classe 2001, reduce da una stagione in chiaroscuro alla Roma. El Aynaoui vale circa 30 milioni di euro e, dunque, la Fiorentina potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Dodo più 15 milioni cash per convincere i giallorossi a cedere il centrocampista di Nancy. Una sessione estiva di calciomercato che, dunque, si preannuncia davvero scoppiettante.