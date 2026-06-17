“Siete sicuri che Messi sia inferiore a Maradona?” | Il confronto

MESSI O MARADONA? – Una tripletta che vale molto più di una semplice vittoria. Lionel Messi continua a scrivere pagine di storia del calcio e, dopo l’ennesima prestazione straordinaria della sua carriera, torna inevitabilmente a riaccendersi il confronto con Diego Armando Maradona, un paragone che accompagna il fuoriclasse argentino fin dagli inizi.

A rilanciare il tema è stato Tony Damascelli a Radio Radio Mattino – Sport & News. Una domanda semplice ma destinata a dividere: “Siete sicuri che Messi sia inferiore a Maradona?“.

L’ennesima notte da protagonista della “Pulce” ha infatti riportato al centro dell’attenzione numeri e risultati che sembrano ormai appartenere a una dimensione fuori dal comune. Nel corso della sua carriera, Messi ha conquistato praticamente ogni trofeo disponibile, colmando anche quella che per anni era stata considerata l’unica vera differenza rispetto a Maradona: la vittoria del Mondiale con l’Argentina.

Se per molti Diego resta l’icona assoluta del calcio, capace di trascinare quasi da solo squadre e nazionali verso traguardi impensabili, Messi ha costruito la propria leggenda attraverso una continuità senza precedenti. Stagione dopo stagione, record dopo record, il numero 10 argentino ha saputo mantenersi ai massimi livelli per oltre due decenni.

Il confronto, tuttavia, resta estremamente complesso. Le epoche sono diverse, così come il calcio, gli avversari e il contesto in cui i due campioni hanno giocato. Maradona rappresenta il talento puro, il carisma e la capacità di accendere la fantasia collettiva. Messi incarna invece la perfezione tecnica, la costanza e l’eccellenza statistica.

Forse una risposta definitiva non esiste. Ed è proprio questo a rendere il dibattito eterno. Perché quando si parla di Messi e Maradona, più che scegliere il migliore, si finisce inevitabilmente per celebrare due delle più grandi leggende che il calcio abbia mai conosciuto.

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