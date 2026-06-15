Bufera Minetti: “Il Fatto Quotidiano potrebbe chiudere”

Lo scorso 8 giugno è diventata pubblica una doppia offensiva giudiziaria della coppia Nicole Minetti-Giuseppe Cipriani nei confronti de Il Fatto Quotidiano: una causa a Roma per danno reputazionale da 5 milioni di euro, e una a New York — che coinvolge anche la Rai — per 250 milioni di dollari, pari a circa 216 milioni di euro. Il contenzioso nasce dalle inchieste del quotidiano sulla grazia presidenziale concessa a Minetti, e riguarda oltre cinquanta articoli pubblicati anche nelle edizioni online, oltre a puntate di Report e È sempre Cartabianca.

I conti del giornale

Guardando ai dati finanziari 2025 della Società Editoriale Il Fatto, il fatturato si è fermato a 37 milioni di euro, con un risultato finale negativo di 2 milioni circa e un indebitamento finanziario netto salito a 4,95 milioni di euro. Cifre che rendono concreta la preoccupazione: anche un risarcimento molto inferiore a quello richiesto potrebbe mettere il giornale in seria difficoltà.

Il commento di Annalisa Terranova

La questione è arrivata anche agli ascoltatori di Un Giorno Speciale. Ne abbiamo parlato con Annalisa Terranova, giornalista di Libero:

“Se la perdono sono parecchi soldi, si troverebbero in difficoltà. Però non c’è da gioire se un giornale chiude. Loro hanno fatto una campagna molto accesa, molto spinta e continuano a sostenere di aver ragione, quindi non mi pare che ci sia materia da parte della coppia Cipriani-Minetti di recedere. Ma poi lo hanno fatto su una materia così delicata — perché tu puoi attaccare le persone, sicuramente, il loro stile di vita, quello che vuoi — però effettivamente che c’era il bambino di mezzo è vero. Però se questo dovesse portare alla chiusura del giornale, personalmente io non starei lì ad applaudire. Un giornale si chiude se i lettori non lo apprezzano più, non con le querele milionarie“.