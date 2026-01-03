Rivelazione bomba su Kenan Yildiz: ecco cosa sta succedendo in queste ore in casa Juventus.

La Juve ospita il Lecce nella gara valevole per la 18esima giornata di Serie A. I bianconeri vogliono la quarta vittoria di fila dopo le affermazioni contro Bologna, Roma e Pisa, mentre i giallorossi sono a caccia di punti salvezza. I favori del pronostico pendono tutti dalla parte dell’undici di Spalletti, ma partite come queste nascondono sempre tantissime insidie.

Juve che si affiderà ancora una volta a Kenan Yildiz, giocatore di maggior talento della rosa e vero e proprio trascinatore in questa stagione, a suon di gol e assist. Il contratto del gioiello turco scade a giugno 2029, ma la società di corso Galileo Ferraris è al lavoro per blindarlo.

Toni sul dualismo Yildiz-Nico Paz: annuncio bomba

Ecco intanto quando ammesso da Luca Toni in merito al dualismo tra due dei calciatori più forti della Serie A, ovvero Yildiz e Nico Paz: “Il più grande talento del campionato di Serie A? Sicuramente Kenan Yildiz. Anche di Nico Paz? Certo. L’argentino ha fatto bene al Como, ma lì è tutto diverso. Yildiz indossa la casacca della Juve e pesa tantissimo. Soprattutto se indossi la 10, un numero importantissimo. Tra i due scelgo tutta la vita Yildiz, per me non c’è paragone“.

La parola passa adesso al campo: contro il Lecce servirà sicuramente un’altra grande prestazione di Yildiz per conquistare l’intera posta in palio e continuare a sognare.