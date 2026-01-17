Ci siamo: tra pochissimi minuti l’Inter scenderà in campo contro l’Udinese nell’anticipo della 21esima giornata di Serie A.
Manca pochissimo al fischio d’inizio della sfida tra Udinese e Inter, valida per la 21esima giornata di campionato di Serie A. I nerazzurri cercano un altro successo per allungare sulle dirette inseguitrici, ma i bianconeri hanno già dimostrato quest’anno di potersela giocare con chiunque.
Chivu ricorre al turnover in vista del tour de force che attende l’Inter fa qui a fine gennaio e ci sono diverse sorprese nell’undici titolare.
Pio Esposito, colpo di scena: adesso è ufficiale
In attacco spazio a Pio Esposito dopo la rete decisiva messa a segno mercoledì contro il Lecce: il giovane attaccante classe 2005 vince il ballottaggio con Thuram. Ecco le formazioni ufficiali:
UDINESE (3-5-1-1): 40 Okoye; 31 Kristensen, 27 Kabasele, 28 Solet; 59 Zanoli, 24 Piotrowski, 8 Karlstrom, 32 Ekkelenkamp, 11 Kamara; 14 Atta; 9 Davis.
A disposizione: 1 Nunziante, 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 13 Bertola, 15 Bayo, 19 Ehizibue, 29 Camara, 33 Zemura, 38 Miller, 77 Rui Modesto.
Allenatore: Kosta Runjaić.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 94 Esposito.
A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.