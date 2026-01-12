Inter-Napoli, scontro Viviano-Ordine in diretta ▷ “Sono casi completamente diversi!”

L’episodio che ha deciso Inter-Napoli continua a far discutere e difficilmente smetterà di farlo. Il rigore concesso ai nerazzurri nasce dal contatto in area tra Rrahmani e Mkhitaryan: un step on foot del difensore azzurro sul centrocampista armeno.

Dal punto di vista regolamentare, il contatto esiste ed è oggettivo: Rrahmani pesta il piede di Mkhitaryan mentre quest’ultimo è in possesso del pallone. Il protocollo VAR, in casi simili, tende a intervenire quando l’infrazione è chiara nelle immagini e avviene all’interno dell’area. Tuttavia, il nodo della discussione resta l’entità del contatto e la sua incidenza sull’azione. Mkhitaryan stava cercando di proteggere palla, Rrahmani di prendere posizione: un contrasto che molti giudicano lieve, al limite del “contatto di gioco“.

Inter-Napoli si chiude così con un episodio che pesa sul risultato e che, ancora una volta, riaccende il dibattito sull’uso del VAR e sul confine sempre più sottile tra fallo punibile e semplice contatto.

Ordine-Viviano: è scontro in diretta

L’episodio del rigore assegnato all’Inter contro il Napoli continua a essere al centro dell’attenzione anche nei programmi di approfondimento sportivo. In particolare, a Radio Radio Lo Sport si è registrato un confronto tra Franco Ordine ed Emiliano Viviano, intervenuti sul contatto tra Rrahmani e Mkhitaryan che ha portato al penalty per i nerazzurri.

Nel corso della trasmissione, Ordine ha richiamato un altro episodio recente, avvenuto in Milan-Genoa, facendo riferimento al contatto in area tra Ostigard e Füllkrug, ritenuto da lui simile per dinamica e oggetto di discussione per un rigore non concesso ai rossoneri.

Di diversa lettura l’intervento di Viviano, che ha escluso il parallelismo tra i due episodi. L’ex portiere ha indicato come più assimilabili al caso Rrahmani – Mkhitaryan altri contatti avvenuti in precedenza, citando in particolare Politano contro la Roma e Thuram contro il Milan, ritenuti per dinamica più vicini all’azione di San Siro.

Il confronto tra i due ha evidenziato come l’episodio di Inter-Napoli continui a generare discussioni e raffronti con altri casi recenti, alimentando il dibattito mediatico attorno all’uso del VAR e all’interpretazione dei contatti in area di rigore.