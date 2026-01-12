Inter-Napoli, lo sbrocco di Conte ▷ Orsi: “Una sceneggiata, ma come si fa! Rigore? Ecco cosa penso”

LA FURIA DI ANTONIO CONTE – Finisce 2-2 la sfida Scudetto tra Inter e Napoli, al termine di una partita intensa, giocata ad alto ritmo e ricca di episodi. I nerazzurri si portano in vantaggio due volte, prima con Di Marco e poi con Çalhanoglu dal dischetto, ma vengono sempre ripresi da un Napoli combattivo, trascinato ancora una volta da McTominay, autore di una doppietta pesantissima.

Il momento che segna la gara arriva però a venti minuti dalla fine. Dopo una revisione al Var, l’arbitro Doveri assegna un calcio di rigore all’Inter per un contatto in area tra Rrahmani e Mkhitaryan. Il difensore azzurro entra in ritardo e pesta il piede dell’armeno: per il direttore di gara è fallo da rigore. Una decisione che cambia l’inerzia del match e scatena la furia di Antonio Conte.

Il tecnico del Napoli perde completamente il controllo: proteste veementi, una bottiglietta calciata via, il confronto acceso con il quarto uomo Colombo. Doveri estrae il cartellino rosso e Conte lascia il campo continuando a urlare, tra gesti e frasi di rabbia che non passano inosservate.

Un episodio che ha immediatamente acceso il dibattito. Nel corso della diretta di Radio Radio Mattino – Sport e News, Nando Orsi ha commentato quanto accaduto soffermandosi sia sulla decisione arbitrale sia sulla reazione dell’allenatore del Napoli:

“Quello dell’Inter è il solito ‘rigorino’ da VAR. Ma la reazione di Conte è esagerata. Che sceneggiata! Ma come si fa dai? Voglio vedere cosa avrebbe fatto se il rigore fosse stato per la sua squadra…“

