Una partita intensa, veloce, con alcune belle giocate poche simulazioni e un solo intervento (ragionevole) del Var. Inter Napoli è il meglio che il nostro campionato possa offrire, con le due formazioni in campo che stasera hanno dimostrato ancora di averne più delle altre pretendenti al titolo. I padroni di casa non sono riusciti a mantenere il vantaggio conquistato due volte, prima do Dimarco e poi con Chalanoglu su rigore. McTominay si è dimostrato ancora una volta il centrocampista dai gol più pesanti del campionato, la sua doppietta forse ha restituito a Conte la serenità persa in occasione della revisione Var. La stessa serenità che non potrà avere Chivu dopo il palo colpito da Mikitharyan nei minuti di reupero.

La partita

Il match è subito frenetico, i primi dieci minuti sono del Napoli, poi Zielinski scippa il pallone a McTominay, la appoggia subito a Lautaro che allarga sulla sinistra in favore di Thuram che premia la sovrapposizione in area di Dimarco. Il colpo da biliardo del giocatore nerazzurro è l’immagine di copertina della giornata di campionato: un diagonale forte e preciso che colpisce il palo interno ed entra in rete senza lasciare modo di intervenire a Milinkovic. Dopo l’avvio difficile, l’Inter si sblocca e sale in cattedra. Thuram viene fermato da Juan Jesus con una serie di trattenute, il calciatore dell’Inter lanciato a rete cade: l’arbitro considerata la reciprocità delle trattenute lascia correre. Thuram semina il panico nell’area del Napoli, i difensori della squadra di Conte non lo riescono a limitare. Ma entra in scena McTominay che riscatta il debito contratto con la partita in occasione del vantaggio interista: il gol del centrocampista napoletano in anticipo sul primo palo, da prima punta, su assist di Elmas porta all’intervallo la partita in pareggio

Nel secondo tempo l’Inter riprende con il pallino del gioco, ma Lautaro non è in serata e non riesce a impensierire la difesa avversaria, molto più concreti sono Thuram e Dimarco. La partita cambia quando Mkhitaryan scarica un pallone in area su Thuram che appoggia a Dimarco, il tiro viene respinto dalla difesa, ma il var dirà che Rahmani ha pestato il piede di Mkhitaryan dopo il passaggio. Revisione var, rigore. Conte non la prende bene, scaraventa un pallone fuori in curva, manda a quel paese tutti, uscendo dal campo grida “vergognatevi”. Dal dischetto torna al gol Chalanoglu. La partita la rimette in parità ancora McTominay, che fa da compare in attacco all’ottimo Hojlund, che libera spazi per il centrocampista suo compagno. L’assist è di Lang che al volo recupera un pallone destinato in fallo di fondo, il gol di “McFratm” è ancora da prima punta. Nel recupero c’è tempo per il palo di Mikitharyan, che spegne i sogni di fuga nerazzurri.