LAZIO – La notizia che gran parte dell’ambiente biancoceleste temeva è arrivata nella serata di venerdì. La Lazio dovrà affrontare la sessione estiva di calciomercato operando a saldo zero, una limitazione che condizionerà in maniera significativa le strategie del club nelle prossime settimane. La conferma è arrivata attraverso una comunicazione ufficiale successiva alla verifica dell’indice del costo del lavoro allargato da parte della Commissione indipendente incaricata dei controlli.

Tradotto in termini pratici, la società non potrà investire liberamente sul mercato. Per effettuare nuovi acquisti sarà infatti necessario generare prima entrate equivalenti attraverso cessioni o risparmi sul monte ingaggi. In sostanza, ogni operazione in entrata dovrà essere compensata da una corrispondente uscita, impedendo al club di chiudere il mercato in passivo.

La situazione nasce dal mancato rispetto del parametro relativo al costo del lavoro allargato, indicatore che misura il rapporto tra i costi sostenuti per il personale sportivo e i ricavi della società. Per la stagione in corso la soglia fissata dagli organi federali è stata ulteriormente abbassata, rendendo più stringenti i controlli sulla sostenibilità economica dei club.

Lazio, mercato a saldo zero: come cambiano le strategie del club

Si tratta di una tegola pesante per Claudio Lotito e per il nuovo corso tecnico guidato da Gennaro Gattuso. Il tecnico, infatti, si appresta a iniziare la sua avventura sulla panchina biancoceleste con margini di manovra molto ridotti, in un momento in cui la rosa avrebbe bisogno di interventi mirati per rilanciarsi dopo una stagione complicata.

Le prossime settimane saranno quindi decisive. La dirigenza sarà chiamata a individuare eventuali cessioni strategiche per creare spazio finanziario e consentire nuovi innesti. In questo scenario assumono ancora più importanza le situazioni contrattuali dei giocatori considerati sacrificabili e le possibili offerte che arriveranno da altre società.

L’annuncio ufficiale ha inevitabilmente alimentato la preoccupazione tra i tifosi, già reduci da settimane di tensioni e polemiche. La sensazione è che l’estate della Lazio si preannunci particolarmente delicata: prima di pensare agli acquisti, infatti, il club dovrà fare i conti con i vincoli imposti dai parametri economici e con la necessità di trovare un equilibrio tra competitività sportiva e sostenibilità finanziaria.