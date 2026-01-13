Continuano le grandi manovre di calciomercato in Serie A: tra le squadre più attive ci sono sicuramente Inter e Roma.

Gennaio ricco di impegni per Roma e Inter. I giallorossi, questa sera, affrontano all’Olimpico il Torino nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, mentre i nerazzurri domani se la vedranno con il Lecce nel recupero della sedicesima giornata di Serie A.

Le strade di Inter e Roma, però, potrebbero incrociarsi anche in sede di calciomercato: procediamo con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Roma su De Vrij: può arrivare a parametro zero

La dirigenza capitolina, infatti starebbe pensando con una certa insistenza di portare nella Capitale addirittura Stefan De Vrij. Il difensore olandese classe ’92 ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e sicuramente non rinnoverà con l’Inter: proprio per questo motivo il suo nome è finito sul taccuino di diversi club, tra cui la Roma.

Il direttore sportivo Frederic Massara – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva – potrebbe a breve mettersi in contatto con l’entourage di De Vrij per bloccarlo in vista di giugno: si tratterebbe di un clamoroso rinforzo a parametro zero per la Roma, che in difesa ha sicuramente bisogno di un nuovo innesto.

Sarà davvero De Vrij il colpaccio nel reparto arretrato o alla fine i giallorossi vireranno su un altro nome? Lo scopriremo molto presto.