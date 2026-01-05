Incredibile quello che sta accadendo dopo la gara di sabato sera tra Atalanta e Roma: l’annuncio improvviso scuote tutti.

Momento delicatissimo per la Roma, che sabato sera ha rimediato contro l’Atalanta la terza sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato. I giallorossi restano quarti in classifica, ma il distacco dall’Inter capolista è salito a 6 punti. Senza dimenticare che il ko di Bergamo ha permesso alla Juve di agguantare proprio l’undici di Spalletti nella graduatoria generale di Serie A.

A decidere il match la rete di Scalvini al minuto 12 del primo tempo, ma restano molto ombre sulla regolarità del gol visto il contatto tra il difensore dell’Atalanta e il portiere della Roma, Svilar.

Trevisani durissimo dopo Atalanta-Roma: attacco choc

Ecco infatti quanto ammesso dal noto giornalista e telecronista Riccardo Trevisani nel corso della trasmissione ‘Pressing’: “Scalvini stoppa la palla con l’avambraccio, mette le mani in faccia a Svilar e segna con un braccio. Se si considera regolare un episodio del genere a un solo metro dalla porta, fermatevi proprio. Secondo me si devono dimettere tutti immediatamente”.

Un annuncio importante, destinato sicuramente a far discutere nei prossimi giorni. Già al termine del match, Gian Piero Gasperini aveva espresso tutto il proprio disappunto per la convalida della rete decisiva. Roma, intanto, al lavoro in vista dell’anticipo di domani sera sul campo del Lecce: servono di nuovo i 3 punti per invertire la rotta, ma i dubbi per quanto visto contro l’Atalanta restano.