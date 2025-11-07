Archiviate le fatiche europee, la Serie A riaccende i riflettori per l’11ª giornata, che promette emozioni e sfide decisive, ideali per gli appassionati di pronostici. Tra big match, derby e nuovi allenatori, il weekend calcistico si preannuncia intenso e ricco di spunti per gli amanti del calcio.

Si parte venerdì 7 novembre con una gara già cruciale per la lotta salvezza: al “Garibaldi” di Pisa, la squadra di Gilardino, ancora a caccia della prima vittoria in Serie A e reduce da quattro pareggi consecutivi, ospita una Cremonese in grande crescita, attualmente decima a quota 14 punti.

Il programma del sabato 8 novembre si apre alle 15 con Como – Cagliari e Lecce – Verona, due partite che metteranno in palio punti pesanti per la tranquillità di classifica. Alle 18 in scena il derby della Mole. La Juventus di Spalletti vuole dare continuità al suo percorso di crescita, mentre il Torino cerca un successo che manca da dieci anni nella stracittadina. In serata, alle 20:45, il Milan di Max Allegri, distante un punto dal primo posto, farà visita al Parma per una trasferta tutt’altro che scontata.

La domenica 9 novembre si apre alle 12:30 con l’Atalanta, reduce dal trionfo in Champions contro il Marsiglia, che ospita il Sassuolo di Grosso. Il match sarà anche l’occasione per capire gli sviluppi della presunta lite tra Juric e Lookman, che ha acceso il post-partita europeo dei nerazzurri.

Alle 15 spazio a due partite di grande interesse. Al “Dall’Ara”, il Bologna di Italiano ospita i campioni d’Italia del Napoli, primi in classifica con 22 punti e desiderosi di consolidare il primato. In contemporanea, al “Ferraris”, Genoa e Fiorentina si affrontano in un duello tra squadre in cerca di identità dopo i recenti cambi in panchina. I rossoblù, dopo l’esonero di Vieira, si affidano a Daniele De Rossi, ex bandiera della Roma, mentre i viola hanno scelto Vanoli, ex Torino, per dare una svolta alla stagione.

Alle 18, l’Olimpico ospita una sfida dal sapore speciale: Roma – Udinese. Tutti gli occhi saranno puntati su Zaniolo, chiamato ad affrontare il suo passato in una gara che i giallorossi non possono sbagliare se vogliono restare agganciati ai piani alti della classifica.

Chiude il programma, alle 20:45, il big match Inter – Lazio. I nerazzurri, forti della vittoria di misura in Champions, cercano conferme e continuità, mentre la squadra di Sarri vuole proseguire il suo momento positivo.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: