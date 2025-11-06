Il Genoa ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore: sarà Daniele De Rossi a prendere il posto di Patrick Vieira sulla panchina rossoblù. All’ex centrocampista della Roma spetta ora il compito di guidare la squadra verso la salvezza, obiettivo primario del club dopo un avvio di stagione complicato. Dopo l’esperienza interrotta con i suoi giallorossi, seguita da diverse polemiche, De Rossi torna così protagonista in Serie A, pronto a una nuova sfida professionale.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB

📝 Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.



La presentazione ai media con Diego… pic.twitter.com/eZ5qgagE1P — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 6, 2025

“Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori“.

GENOA, IL CONTRATTO DI DE ROSSI E PROSSIMI IMPEGNI

Il contratto firmato da De Rossi avrà durata fino al 30 giugno prossimo, con possibilità di rinnovo in caso di permanenza in Serie A. La situazione del Genoa non è semplice: dopo dieci giornate, la squadra ha raccolto solo sei punti, gli ultimi ottenuti grazie alla vittoria sul campo del Sassuolo sotto la guida temporanea del duo Murgita-Criscito.

Il debutto ufficiale di De Rossi, però, dovrà attendere: nella prossima sfida interna contro la Fiorentina, il tecnico non potrà sedersi in panchina a causa della squalifica rimediata il 15 settembre 2024 durante Genoa-Roma, match che segnò anche la fine della sua esperienza con i giallorossi.