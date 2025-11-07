“Zirkzee non basta: la Roma ha bisogno di un’altra svolta” ▷ Vocalelli entra nel vivo del mercato dei giallorossi

In casa Roma, la situazione attacco si fa sempre più preoccupante. Dopo l’infortunio di Ferguson, fermo ai box per un problema alla caviglia, Gasperini perde altre due pedine fondamentali: Dybala e Bailey. L’argentino si è procurato una lesione al bicipite – che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese – in occasione del rigore fallito contro il Milan a San Siro. Il giamaicano, invece, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, che lo terrà fermo per qualche settimana.

In questo momento, le opzioni a disposizione del tecnico piemontese appaiono decisamente limitate. Gli infortuni hanno ridotto all’osso le scelte nel reparto offensivo, costringendo Gian Piero Gasperini a fare di necessità virtù. Dovbyk, Soulé, Pellegrini, El Shaarawy e Baldanzi sono infatti gli unici giocatori d’attacco attualmente disponibili, e sarà su di loro che il tecnico dovrà costruire le prossime formazioni.

Camelio: “La Roma è su Zirkzee, a Gasperini piace molto. Sarebbe un upgrade clamoroso”

A Radio Radio Lo Sport, Enrico Camelio ha dato degli importanti aggiornamenti che riguardano il mercato dei giallorossi. Secondo il nostro opinionista, la Roma starebbe pensando a Joshua Zirkzee, attaccante centrale attualmente in forza al Manchester United. L’olandese è già stato protagonista del nostro campionato con la maglia del Bologna, dove, tra Serie A e Coppa Italia, ha realizzato 12 gol e 7 assist in 37 partite.

Arrivato per 40 milioni di euro, l’amore tra Zirkzee e i Reds non è mai sbocciato. Nella scorsa stagione, l’ex Bologna ha realizzato solo 7 gol in 49 partite, mentre in questa stagione ha collezionato appena 82′ in 10 partite.

“La Roma quest’estate stava mandando via Koné, questa è la verità. Con quei soldi avrebbe fatto un po’ di mercato. Avrebbe preso un centrocampista con un livello più basso e un attaccante più forte. Questa è una cosa che legava molto Gasperini e Massara. Non ci sono molti soldi, anche per la prossima sessione di mercato. Un nome che circola è quello di Zirkzee. Sarebbe un upgrade incredibile. A Gasperini piace molto, la Roma sta provando a prenderlo a basso costo. Dovbyk il Manchester non lo vuole, quindi nessuno scambio. Aspettiamo…” – ha detto Camelio.

Vocalelli: “Buon giocatore, ma a Gasperini serve altro…”

Secondo Alessandro Vocalelli, Zirkzee non rappresenterebbe la soluzione migliore per il gioco di Gasperini. Secondo la nostra ‘Testa di Calcio’, per il tecnico piemontese servirebbe più un bomber d’area: “Per me come caratteristiche non è il giocatore adatto. Sicuramente è un buon giocatore, con qualità. A Gasperini serve più un giocatore da area di rigore, un bomber, come ha avuto con Retegui, Zapata. Comunque, meglio avercelo che non avercelo“.