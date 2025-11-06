Clamoroso scontro Lookman – Juric ▷ “Si faccia un bagno d’umiltà!”

Il rapporto tra Ademola Lookman e l’Atalanta è ormai ai minimi storici. Dopo un’estate turbolenta, segnata dal forte desiderio del nigeriano di trasferirsi all’Inter, le tensioni sembravano essersi momentaneamente placate con l’inizio della nuova stagione. Tuttavia, la situazione è tornata a surriscaldarsi.

Infatti, durante l’ultima partita di Champions League un acceso diverbio tra Lookman e l’allenatore Ivan Juric – avvenuto al momento della sostituzione del nigeriano – sembra aver riaperto quella frattura che la società bergamasca sperava di aver sanato a inizio stagione.

Ricostruiamo la scena. Al 75’, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 e un’Atalanta in evidente difficoltà, Jurić decide di cambiare assetto tattico inserendo un centrocampista in più. La scelta ricade su Musah, che entra proprio al posto di Lookman. È in quel momento che scatta la scintilla: mentre lascia il campo, il nigeriano rivolge alcune parole al suo tecnico, che reagisce con stizza. Ne nasce un confronto acceso, culminato in uno strattonamento e in attimi di forte tensione, subito sedati dall’intervento dei membri dello staff atalantino.

Al termine del match contro il Marsiglia, vinto grazie al gol di Samardzic all’89’, il tecnico croato ha detto: “Sono le solite cose che commentiamo ogni domenica, De Bruyne a Napoli o da altre parti. I giocatori magari non accettano di uscire, ci sono reazioni scomposte e finisce là, si risolve in spogliatoio. Queste situazioni le abbiamo vissute tutti, succedono: a caldo si esagera un po’, ma conta l’Atalanta e la squadra. Per il bene della squadra bisogna comportarsi bene: poi io capisco, non è un problema. Per me passa tutto, l’importante è l’Atalanta“.

Zara :”Ha sbagliato Juric, ma Lookman si facesse un bagno d’umiltà!”

A Radio Radio Lo Sport, il caso Lookman – Juric è stato oggetto di un ampio dibattito.

Per Emiliano Viviano, ex portiere, ad aver sbagliato è il tecnico croato, che non avrebbe dovuto reagire davanti le telecamere: “Anche a me sono capitate cose simili. È vero che Lookman è recidivo, ma chi sbaglia è Juric. Avrebbe dovuto far finta di niente e prenderlo negli spogliatoi, così tutto questo casino non sarebbe successo“.

Dello stesso parere Furio Zara, che però non risparmia una stoccata nemmeno al comportamento dell’attaccante: “Juric ha detto che sono cose che capitano, ma guarda caso succedono spesso a lui. Ricordo bene quando si strattonò con Vagnati, ds del Torino. Anche quella scena fu tutt’altro che bella. Ha un temperamento particolarmente focoso. Ha ragione Viviano, doveva far finta di niente, non si va allo scontro col giocatore durante la partita. Non dimentichiamo che Lookman all’Atalanta non ci voleva stare, non ha avuto un comportamento da professionista quest’estate. Poi è stato reintegrato, ma in certe situazioni sarebbe meglio fare un bagno d’umiltà e dimostrare di tenerci alla squadra, non sono mai belle queste scene“.

Vocalelli difende Juric: “Si stava giocando la panchina, è normale possa innervosirsi…”

Più comprensivo nei confronti del tecnico, invece, Alessandro Vocalelli, che sottolinea il contesto difficile in cui si trova il croato: “Va bene che ha sbagliato, ma Juric un po’ lo capisco. Si sta giocando la panchina, probabilmente dal giocatore che ha dovuto aspettare per tutta l’estate si sarebbe aspettato più comprensione per il momento che sta vivendo. Lookman ha condizionato molto la stagione dell’Atalanta. A inizio stagione non si sapeva se si poteva contare su di lui, poi l’hanno dovuto recuperare, la situazione ambientale con i tifosi è critica, anche i compagni sicuramente avranno un po’ di risentimento nei suoi confronti. Dopo averlo recuperato e rimesso in campo da titolare, fai anche quella scena quando l’allenatore ti toglie… Sbaglia anche Juric, ma un po’ lo capisco. I giocatori vincono sempre, sono quelli più tutelati. A rimetterci sono gli allenatori, quindi capisco Juric possa innervosirsi“.

L’episodio rischia di lasciare il segno: i rapporti tra l’attaccante e l’ambiente nerazzurro restano fragili e non è da escludere che a gennaio possa riaprirsi il discorso legato alla sua cessione.