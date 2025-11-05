Alla prima partita da co-proprietari di San Siro, l’Inter affronta il Kairat Almaty. In molti avevano scommesso sulla facile impresa nerazzurra, ma i kazaki si sono fatti valere. Iniziano coraggiosamente gli ospiti, tenendo subito alto il baricentro della squadra. Non tarda a scaldare i motori l’Inter di Chivu. I nerazzurri alzano la pressione e Lautaro sfiora un gol aprendo il destro e spedendo la palla poco sopra la traversa di Anarbekov. Al 18esimo minuto gli scarpini di Bisseck si “allacciano” con quelli di Arad in area di rigore avversaria. L’arbitro assegna il rigore, che sembra palese, ma lo revoca dopo la chiamata del VAR. I kazaki spaventano con Satpayev: il classe 2008 si crea l’occasione da solo e spara il pallone sulla traversa. Ci pensa l’esperienza di Lautaro Martinez a spegnere il sussulto segnando su una ribattuta difensiva.

A inizio secondo tempo l’Inter cerca di chiudere subito con Pio Esposito, ma il Kairat alza la testa con il gol di Arad: il pallone rimane in area dopo un calcio d’angolo, lui salta da solo davanti a Sommer e la mette dentro di testa. Non un lampo di luce, ma un segnale che dice: la partita non è finita. Replica dopo Carlos Augusto. Con un gran tiro rasoterra da fuori area, il brasiliano la mette dove Anarbekov non può arrivare. Ma il Kairat non si è fatto 7.000 km per nulla. Ma i kazaki sbagliano a non approfittare di un errore pesante davanti la difesa di Carlos Augusto. Per l’Inter due buone notizie, oltre al fischio finale. La prima: il rientro di Thuram. La seconda: il punteggio pieno in classifica Champions. L’Inter è terza per differenza reti dietro a Bayern Monaco e Arsenal.

Inter Kairat 2-1