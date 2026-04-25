Svilar 6

Chiamato in causa da Orsolini, risponde presente sul primo palo; curiosamente, su un’altra conclusione dell’attaccante felsineo esibisce una respinta a pugni uniti dalla quale scaturisce il dispiegamento offensivo che porta allo 0 – 2.

Mancini 6

Partita in controllo con un po’ di apprensione finale negli uno contro uno, con il presidio degli equilibri come primo focus. Sembra stare meglio quanto a tenuta fisica.

N’Dicka 6,5

Più di un anticipo elegante, più d’una uscita autorevole con la palla.

Hermoso 6+

Ammonito, Gasp lo toglie al momento giusto; un po’ troppa irruenza in fase di contrasto, utile nell’accompagnamento dell’azione.

Celik 6

Conservativo per il posizionamento, partecipe degli equilibri nella linea a quattro, più propositiva sul versante opposto.

El Aynaoui 7+

Il gol, in un certo senso, è la cosa meno meritevole che fa: comincia con il break che porta a Malen il pallone dello 0 – 1, prosegue con una serie di anticipi che preludono a palloni di qualità distribuiti sulla trequarti. Forse la sua miglior prestazione stagionale.

Cristante 7,5

Partita certosina a livello tattico, preziosa a livello tecnico, supportata da corsa strategica.

Wesley 6,5

Il suo ritorno fa capire quanto sia mancato nelle gare in cui non c’è stato. Non è ancora nella sua versione più brillante, ma la Roma già oggi l’ha vinta sul suo lato.

Soulé 6 –

Convive con ciò che lo limita, ovvero un residuo di pubalgia; la qualità balugina a tratti, però sui calci piazzati e per mettere pressione sulla trequarti riesce a dare il suo apporto fino al cambio.

Pisilli 6

Chilometraggio illimitato in controtendenza rispetto al protagonismo delle incursioni, che oggi ha premiato di più El Aynaoui. Qualche pallone sbagliato non deve far dimenticare il sacrificio tattico nella blindatura della mediana.

Malen 8

Fa il primo gol, oltre a tutto il resto: dall’assist sontuoso ai palloni smistati di prima, passando per una serie di recuperi fin dentro la metà campo della Roma. Attaccante “totale”, olandese non solo di nazionalità.

Ghilardi 6,5

Ingresso utile, gamba brillante e soglia d’attenzione.

Rensch 6+

Cartellino giusto, nel mezzo d’una prestazione che come al solito lo vede premiato dall’intelligenza degli inserimenti senza palla.

Vaz 5,5

Un po’ di palloni persi, stavolta non trova il guizzo, dopo un primo pallone ben lavorato; c’è da dire che entra nella fase in cui la Roma comincia a ripiegare.

Dybala 6

Una prima scaglia di tartufo bianco sul piatto delle partite che restano.

Ziolkowski SV

Gasperini 7

Squadra compatta e concentrata; una Roma efficace negli equilibri e padrona della trequarti per un’ora. Prestazioni individuali premiate dalla compattezza del collettivo. Ha tenuto la Roma concentrata sul campo.