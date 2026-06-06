Aggiornamenti importantissimi in casa rossonera in vista della prossima stagione: ecco le ultime per la panchina del Diavolo.

Il Milan è alla ricerca del nuovo allenatore e in casa rossonera procede senza sosta il lavoro per capire chi possa raccogliere l’eredità di Max Allegri, ormai diretto verso la panchina del Napoli. Dopo il quinto posto della scorsa stagione e la mancata qualificazione in Champions League, il Diavolo non può più permettersi di sbagliare.

Negli ultimi giorni si è parlato con una certa insistenza di Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti, ma al momento in pole per allenare il Milan c’è un altro nome: secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, il preferito di Gerry Cardinale sarebbe Oliver Glasner, che ha salutato di recente il Crystal Palace dopo aver conquistato la Conference League.

I primissimi incontri tra la dirigenza rossonera e il 51enne austriaco sarebbero stati particolarmente positivi e la firma potrebbe arrivare addirittura prima del previsto: sono dunque giorni di riflessioni e valutazioni in casa Milan, ma Glasner vede il traguardo e si appresta a sedere sulla panchina della compagine meneghina.