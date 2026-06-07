Il centrocampista della nazionale francese si appresta a salutare la capitale: ecco le ultimissime.

La Roma è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo anno e per cedere qualche pezzo pregiato visto che entro il 30 giugno si vedrà costretta a registrare circa 50 milioni di plusvalenze. Tra i principali indiziati a fare le valigie c’è sicuramente Manu Koné, che vanta diversi estimatori in Italia e non solo.

Il centrocampista classe 2001, che a breve sarà impegnato con la Francia al Mondiale, piace soprattutto in Premer League dove più di un club avrebbe effettuato i primi sondaggi: l’Inter – secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’ – sarebbe più defilata al momento e, dunque, il futuro di Koné potrebbe essere targato Inghilterra.

I giallorossi l’anno scorsa hanno detto no a una proposta proprio da parte dei nerazzurri di 45 milioni di euro, ma adesso sono pronti a trattare la cessione del 25enne originario di Colombes per cifre simili. Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende di calciomercato a Roma e vi terremo sicuramente aggiornati nel corso dei prossimi giorni.