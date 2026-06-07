Manca pochissimo al semaforo verde sul circuito di Montecarlo ma la notizia scuote i tifosi della Ferrari.

Ci siamo. Alle ore 15:00 si accendono i motori in Formula 1 per il via del Gran Premio di Monaco, che si svolge su un circuito cittadino che si snoda tra le strade di Montecarlo e La Condamine. Pole position per il leader del mondiale Kimi Antonelli che partirà davanti a Verstappen, mentre in seconda fila ci sono le Ferrari di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc.

Proprio il pilota monegasco della Rossa scuote i tifosi a pochissime ore dal semaforo verde: “Continuo a fare tantissima fatica. Stava andando bene ed io ce la metto davvero tutta, ma se non c’è fiducia nella macchina è troppo rischioso. La gara? Non parto battuto a Monaco, ma la vedo molto difficile che ce la facciamo ad arrivare al livello di quelli davanti“.

Dichiarazioni che sanno di resa e che evidenziano ancora una volta tutti i limiti della monoposto di Maranello. In gara, poi, potrebbe succedere di tutto ma al momento la Ferrari appare più lenta di Antonelli e Verstappen e le parole di Charles Leclerc allarmano i fan in vista della partenza.