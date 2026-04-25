Bologna – Roma, Ferrajolo “A botta calda”: “Finalmente Gasperini ha fatto una scelta giusta”

La Roma porta a casa i tre punti da Bologna con un a prestazione solida e un due a zero raggiunto senza troppi grattacapi. La squadra di Gasperini scaccia le polemiche settimanali e si rilancia nella corsa Champions, il commento di Luigi Ferrajolo: “Una bella vittoria, ci voleva dopo tutto quello che è successo, a Bologna la Roma non vinceva da tanti anni. Ho visto una squadra viva, in salute, a differenza delle ultime uscite.

Mi sembra una Roma più equilibrata con tre centrocampisti, senza Koné giocare a tre mi sembra finalmente una scelta giusta di Gasperini. Il rientro di Wesley è stata fondamentale, prima la Roma giocava tutta a desta. L’unico che è mancato ancora è stato Soulè. Un centravanti come Malen lo hanno in pochi in Serie A, l’Inter e il Napoli e poi dietro non c’è nessuno. Oggi ha sbagliato un gol facile, ne ha fatto uno molto bello, ma a parte i gol è un centravanti vero”.