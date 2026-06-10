Juventus, l’allarme di Damascelli fa tremare i tifosi: “La situazione è drammatica: vi spiego perché”

La Juventus si prepara a vivere una delle estati più delicate degli ultimi anni. Il mancato accesso alla prossima Champions League non rappresenta soltanto una delusione sportiva, ma apre una fase di profonde riflessioni sul piano economico e strategico. Alla Continassa il lavoro è già iniziato, con la consapevolezza che le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro del club.

L’assenza dalla principale competizione europea comporterà infatti una significativa riduzione degli introiti. Secondo diverse stime, i mancati ricavi legati alla Champions potrebbero superare i 50 milioni di euro. Allo stesso tempo, la Juventus è chiamata a rispettare i parametri di sostenibilità finanziaria imposti dalla UEFA nell’ambito del percorso di riequilibrio economico avviato negli ultimi anni.

Il club bianconero si trova quindi davanti a una sfida complessa: mantenere competitiva la squadra senza compromettere il processo di risanamento dei conti. Una missione che, inevitabilmente, passa dal mercato.

La linea tracciata dalla dirigenza appare chiara. Prima di pensare ai rinforzi sarà necessario generare risorse attraverso le uscite. Non si tratta soltanto di incassare denaro dai trasferimenti, ma anche di alleggerire un monte ingaggi che continua a pesare in maniera significativa sul bilancio societario.

Per questo motivo diversi profili della rosa vengono considerati sacrificabili. L’obiettivo è costruire un tesoretto da reinvestire successivamente, seguendo una logica di autofinanziamento che accompagnerà gran parte delle operazioni estive. Ogni cessione potrà tradursi in maggiore margine di manovra sul mercato in entrata, in un meccanismo ormai diventato imprescindibile per il club torinese.

Dopo le uscite, gli acquisti: il punto di calciomercato

Se sul fronte finanziario prevale la prudenza, dal punto di vista tecnico le idee sembrano già abbastanza definite. La dirigenza ritiene necessario intervenire in almeno due reparti chiave: la porta e l’attacco.

Tra i pali il rendimento dell’ultima stagione ha alimentato riflessioni importanti. Le ultime indiscrezioni continuano ad accostare alla Juventus il nome di Emiliano “Dibu” Martínez, campione del mondo con l’Argentina e protagonista nelle ultime stagioni con l’Aston Villa. Il portiere sudamericano rappresenterebbe un profilo di esperienza internazionale capace di garantire personalità e leadership a una squadra che cerca nuovi punti di riferimento.

Anche il reparto offensivo è destinato a cambiare volto. L’addio di Dusan Vlahovic costringere i bianconeri a individuare un nuovo centravanti titolare. Tra i nomi più seguiti figura quello di Alexander Sørloth. L’attaccante norvegese, reduce da stagioni positive in Liga, sarebbe considerato una soluzione ideale per caratteristiche fisiche e capacità realizzative. Dopo i primi contatti con l’entourage del giocatore, l’attenzione si sarebbe spostata sulla trattativa con l’Atlético Madrid, proprietario del cartellino.

Juventus, l’allarme di Damascelli: “La situazione è drammatica!”

A rafforzare il quadro di difficoltà economica che sta accompagnando la Juventus in questa fase, sono arrivate anche le parole di Tony Damascelli a Radio Radio Lo Sport.

“Dal punto di vista finanziario, la situazione della Juventus è drammatica. Altro che attaccante o portiere: l’urgenza oggi è quella di vendere“, ha dichiarato Damascelli, evidenziando come le priorità della società siano inevitabilmente legate al riequilibrio dei conti prima ancora che al rafforzamento della rosa.

Una lettura che trova riscontro nelle strategie adottate dalla dirigenza nelle ultime settimane. La necessità di reperire risorse entro la fine dell’esercizio e di rispettare i parametri economici imposti dagli organismi di controllo rende infatti le cessioni un passaggio quasi obbligato. Solo dopo aver generato liquidità e ridotto il peso degli ingaggi, la Juventus potrà valutare con maggiore serenità eventuali investimenti sul mercato.

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