La Juventus dirà presto addio ad un elemento molto importante della propria rosa, un fedelissimo che gioca in bianconero da un decennio.

Un tempo la Juventus era un club calcistico sinonimo di esperienza, affidabilità e prestigio. Tantissimi calciatori speravano in una chiamata da Torino per poter indossare la storica maglia bianconera, con l’obiettivo di vincere e restare a lungo in una società così gloriosa, sinonimo di stile.

Oggi la situazione è cambiata, ma non solo per la Juve, bensì per tutto il mondo del calcio. Non esistono più le bandiere, l’obiettivo di moltissimi calciatori è quello di migliorare sempre di più il proprio status e tantissimi club, magari un tempo prestigiosi, vengono visti come una tappa intermedia per poter ambire ancora più in alto.

Eppure in casa Juventus c’è ancora un calciatore che ha stretto un legame molto particolare con i colori bianconeri e con la tifoseria. Un difensore forse mai considerato un top player, poiché ha un tantino deluso le aspettative che si avevano quando era molto giovane. Ma allo stesso tempo è divenuto un punto di riferimento per la Juve nell’ultimo decennio.

Rugani, addio alla Juventus a fine stagione: finisce la storia bianconera dopo 11 anni

Ci riferiamo a Daniele Rugani, difensore nativo di Lucca classe ’94, che i tifosi juventini considerano ormai un punto fermo della rosa della loro squadra del cuore. Il centrale cresciuto nell’Empoli è sotto contratto con la Juventus dal lontano 2015, quando il club lo ingaggiò proprio dalla Toscana.

L’accordo tra Rugani e la Juve però scadrà il prossimo 30 giugno 2026. Dunque, a meno di colpi di scena clamorosi, questa sarà l’ultima stagione in maglia bianconera per il calciatore 31enne, che si avvicina al termine della storia d’amore con la Juventus. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico Igor Tudor ha puntato su di lui in questa annata, come prima riserva d’esperienza in difesa. Ma una volta scaduto il contratto, Rugani dovrà cambiare definitivamente aria.

Si concluderà dunque dopo 11 anni il rapporto professionale tra Rugani e la Juve, anche se inframezzato da alcune esperienze temporanee. Il centrale lucchese ha infatti giocato, durante questo periodo, in prestito con le maglie di Rennes, Cagliari e per ultimo Ajax, per poi sempre ritornare all’ovile.

Il palmarès di Rugani con la maglia bianconera è davvero enorme: il difensore ha vinto infatti 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e due Supercoppe. Il tutto svolgendo il ruolo di gregario di lusso in difesa. Ma a fine stagione l’ex Empoli dovrà reinventarsi altrove.