Clamoroso Svilar ▷ Camelio: “Roma, Mourinho e Ghisolfi stavano per fare un disastro…”

In un calcio dove i riflettori sono quasi sempre puntati su chi segna, alla Roma il vero top player veste i guanti: Mile Svilar. I numeri e le prestazioni di questo inizio stagione parlano chiaro: con una media di 2,8 parate a partita e con un solo gol preso in 5 gare (al netto dei 4 che, secondo le statistiche, avrebbe dovuto subire), il portiere belga è il terzo miglior portiere nei top 5 campionati europei.

Non serve essere un genio del calcio per rendersi conto di quanto il portiere serbo-belga stia assumendo un ruolo sempre più centrale nella squadra. La sua solidità fra i pali, specie per un club che ha nell’attacco il suo punto più debole, è una garanzia di risultati e soprattutto punti. Fatto, che insieme alla sua capacità di gestire bene il pallone con i piedi, certifica come ormai l’ex Benfica sia a tutti gli effetti uno dei portieri più forti d’Europa.

Anche per questo, a distanza di tempo, vengono i brividi solo pensando che in più occasioni la Roma ha rischiato di dilapidare impunemente un patrimonio tecnico così prezioso. E in tal senso, i carnefici hanno nomi e cognomi ben precisi: Florent Ghisolfi e José Mourinho.

Lo sfogo di Camelio: “Mourinho? Fosse stato per lui, Svilar avrebbe lasciato la Roma per andarein Serie B…”

In diretta su Radio Radio Lo Sport, Enrico Camelio ha ricordato il periodo in cui il belga, sotto la guida di José Mourinho, era il secondo di Rui Patricio. Questo anche nei mesi in cui l’eroe portoghese della finale di Tirana aveva già dato più di qualche segno di declino: “Quando Svilar non giocava, chi lo allenava e i compagni di squadra dicevano che fosse sei volte più forte di Rui Patricio: era una cosa inammissibile“.

Camelio si è poi scagliato duramente contro il tecnico lusitano: “Svilar avrebbe salvato Mourinho. E’ una cosa allucinante. Verso ottobre – novembre, Svilar aveva addirittura chiesto la cessione per andare a giocare in Serie B. Non so se ci rendiamo conto del danno economico e sportivo che Mourinho stava facendo alla Roma, facendole perdere almeno 60 milioni. Il vero fuoriclasse della Roma è lui“.

Ma a onor del vero, l’attuale allenatore del Benfica non è stato affatto l’unico colpevole di una gestione approssimativa del calciatore. In tal senso, a rincarare la dose sulla questione Svilar è stato Ilario Di Giovambattista, che ha voluto ricordare come l’ex ds Ghisolfi stesse facendo saltare la trattativa per il suo rinnovo di contratto.

“Ghisolfi stava facendo andare via Svilar. Adesso possiamo dirlo: abbiamo parlato con i suoi agenti e ci hanno detto che non avrebbero più parlato con Ghisolfi. Da lì, la Roma ha richiamato urgentemente Svilar dalle vacanze e la trattativa per il rinnovo è stata poi portata avanti da Claudio Ranieri“.

Oggi Svilar è il vero punto fermo della Roma: non solo un portiere ma una certezza su cui costruire il futuro. Privarsene, sarebbe stato un vero delitto economico e sportivo.