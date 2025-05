Roma, 75 milioni in 48 ore: la Champions e Le Fée possono cambiare tutto

ROMA, TRA IL SOGNO CHAMPIONS LEAGUE E IL DESTINO DI LE FÉE – Per i giallorossi è arrivato un momento cruciale. Il fine settimana che sta per concludersi potrebbe determinare in modo significativo sia il destino sportivo che la stabilità economica del club.

Questa domenica, allo stadio Olimpico Grande Torino, i giallorossi si giocano l’ultima possibilità per strappare un pass verso la prossima Champions League, competizione che manca ai capitolini dalla stagione 2018/2019. Una vittoria contro il Torino garantirebbe almeno l’accesso all’Europa League, ma se la Juventus dovesse inciampare a Venezia, il quarto posto — e con esso l’ingresso nell’Europa che conta — diventerebbe improvvisamente alla portata.

Il valore economico della qualificazione in Champions è enorme: solo l’ingresso nella fase a gironi frutta circa 20 milioni di euro, che possono salire fino a 50 milioni grazie a bonus, market pool e premi legati ai risultati. Per confronto, l’Europa League garantisce 4,3 milioni, mentre la Conference League si ferma a 3,17 milioni. Un divario che fa tutta la differenza per i conti del club.

L’impatto economico delle coppe europee

Per rendere l’idea, il Milan, eliminato ai play-off di Champions, ha incassato circa 60 milioni di euro, senza considerare i ricavi da biglietteria. La Roma, nell’anno in cui ha raggiunto la finale di Europa League a Budapest, ha portato a casa meno della metà: circa 30,7 milioni. Numeri che sottolineano quanto sia strategico l’accesso alla massima competizione europea.

Capitolo Le Fée: affare concluso

Nel frattempo, dall’Inghilterra è arrivata una conferma importante per le casse giallorosse: il centrocampista francese Enzo Le Fée è stato protagonista nella vittoria del Sunderland sullo Sheffield United per 2-1 nella finale dei play-off di Championship. Grazie alla promozione dei Black Cats in Premier League, si sono attivate automaticamente le clausole per il riscatto obbligatorio del giocatore, attualmente in prestito dalla Roma con obbligo condizionato. L’affare porterà nelle casse del club capitolino circa 24 milioni di euro, che rappresentano una boccata d’ossigeno fondamentale.

Roma, Champions + Le Fée: due giorni, un destino

Con i 24 milioni per il francese già garantiti e la sfida contro il Torino all’orizzonte, i giallorossi si trovano davanti a un crocevia fondamentale per il proprio futuro. Una qualificazione in Champions della Roma, insieme all‘incasso di Le Fée, porterebbe il guadagno totale del weekend a sfiorare i 75 milioni di euro. Un bottino che potrebbe scongiurare cessioni dolorose e permettere al club di costruire una squadra ancora più competitiva. Due giorni, dunque, per accumulare risorse importanti e immaginare un futuro migliore dopo le delusioni di questa stagione.