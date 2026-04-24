Nuova minaccia per i primi due giocatori della classifica mondiale: ecco cosa sta accadendo in queste ore.

Ci siamo. Tra pochissimo Jannik Sinner esordirà al Masters 1000 di Madrid contro il francese Bonzi, proveniente dalle qualificazioni e vittorioso su Draguet: l’attuale numero 1 del ranking Atp punta a conquistare il quarto successo di fila in un torneo 1000 in questo fantastico inizio di 2026 e ad allungare al comando della classifica, vista l’assenza del suo amico-rivale Carlos Alcaraz.

L’azzurro e lo spagnolo sembrano destinati a dominare la scena del tennis mondiale ancora per tantissimi anni, ma Patrick Mouratoglou è convinto che ci sia un altro tennista con un potenziale simile a quello di Sinner e Alcaraz. Ecco infatti quanto ammesso in queste ore dal coach francese: “Arthur Fils ha vinto da poco l’Atp 500 di Barcellona e nelle ultime settimane ha fatto benissimo. Finale a Doha, quarto di finale a Indian Wells, semifinale a Miami e ora il trionfo a Barcellona. È impressionante. Dopo l’infortunio, ha perso 6 chili. Oggi è più leggero, sembra volare in campo. Il suo diritto fa molto male, il rovescio è migliorato tantissimo, il servizio è potente e la risposta più efficace. Fils ha quella voglia quasi animalesca di vincere e una grandissima personalità. Arthur è carismatico“. Sinner e Alcaraz, insomma, sono avvisati.