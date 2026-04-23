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Analisi

Ranieri, un addio sullo stile di quello a Lina Souloukou

In attesa del comunicato con cui la Roma e Ranieri dovrebbero ufficializzare la separazione, si può ipotizzare che tipo di addio sarà quello tra l’ex allenatore — ora senior advisor — e il club giallorosso. Più che un licenziamento, è possibile che la formula scelta sia quella della risoluzione consensuale, come già avvenne nel settembre 2024 con Lina Souloukou. L’ex AD se ne andò dopo l’esonero di De Rossi, considerato dai proprietari sbagliato per tempistica e non solo. E la formula usata fu appunto quella della risoluzione consensuale.