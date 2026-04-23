RANIERI-ROMA: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – La separazione appare ormai imminente, quasi inevitabile, ma resta ancora un nodo da sciogliere: la versione definitiva dei fatti. In casa Roma, infatti, tutto lascia pensare a un addio tra il club e Claudio Ranieri nel suo ruolo di consulente della proprietà. Anche se manca ancora il comunicato ufficiale.
Le voci che circolano nelle ultime ore sono sempre più convergenti. La famiglia Friedkin avrebbe deciso di interrompere il rapporto dopo settimane di tensioni interne, legate soprattutto agli attriti tra Ranieri e l’allenatore Gian Piero Gasperini. Un clima diventato progressivamente più teso, fino a rendere complicata qualsiasi ricucitura.
Ranieri, le polemiche passano, la storia resta
A cura di Paolo Marcacci — Un’analisi sul significato dell’avventura di Claudio Ranieri alla Roma, al di là delle tensioni di queste ore. Leggi l’articolo completo →
Anche Massara verso l’addio
Con la separazione tra Ranieri e la Roma, secondo le ultime indiscrezioni anche il direttore sportivo è destinato a lasciare il club giallorosso.
Ranieri saluta i medici della Roma
Fatti gli ultimi saluti ai fedelissimi del “suo” staff medico: l’addio appare sempre più vicino.
L’anniversario della favola Leicester e quella incredibile coincidenza
Per una coincidenza, Claudio Ranieri potrebbe salutare la ‘sua’ Roma proprio nei giorni in cui si celebra il decimo anniversario dell’impresa più famosa della sua carriera: non coi colori giallorossi, ma con quelli dell’altra sua creatura più celebre, il Leicester. Il 2 maggio 2016 l’allenatore italiano vinceva incredibilmente la Premier League alla guida delle Foxes. Quelle stesse Foxes che qualche giorno fa sono retrocesse nella terza serie inglese. Un anniversario amaro per il Leicester e certo non felicissimo per Ranieri, che si appresta a chiudere anche la sua avventura romanista.
Ranieri, un addio sullo stile di quello a Lina Souloukou
In attesa del comunicato con cui la Roma e Ranieri dovrebbero ufficializzare la separazione, si può ipotizzare che tipo di addio sarà quello tra l’ex allenatore — ora senior advisor — e il club giallorosso. Più che un licenziamento, è possibile che la formula scelta sia quella della risoluzione consensuale, come già avvenne nel settembre 2024 con Lina Souloukou. L’ex AD se ne andò dopo l’esonero di De Rossi, considerato dai proprietari sbagliato per tempistica e non solo. E la formula usata fu appunto quella della risoluzione consensuale.
A Trigoria proseguono le riunioni
All’interno del centro sportivo di Trigoria continuano gli incontri tra i legali e i rappresentanti della proprietà Friedkin. La situazione è in costante evoluzione. Claudio Ranieri aveva lasciato la sede del club giallorosso pochi minuti prima delle 18:00.
Cosa non ha funzionato tra Ranieri e Gasperini
Il deteriorarsi del rapporto è legato a visioni opposte sul mercato: per Ranieri la priorità era valorizzare i giovani, per Gasperini servivano profili pronti come Malen e Wesley. Una frattura apparsa fin dall’inizio difficilmente sanabile.
Ranieri in Campidoglio: “Ora siamo tutti uniti”
Prima che la tensione salisse, nel corso di un evento in Campidoglio, Ranieri aveva rotto il silenzio con toni distensivi. Parole che oggi suonano in contrasto netto con quanto emerso nelle ore successive.
Gasperini: conferenza confermata per venerdì alle 13:30
Nonostante il momento delicato, nessun cambio di programma per la preparazione alla sfida di sabato a Bologna. La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini è confermata per venerdì mattina a Trigoria.
Roma–Ranieri, si va verso l’interruzione del rapporto
Dopo crescenti tensioni interne, si va verso un addio anticipato di Claudio Ranieri alla Roma nel suo ruolo di senior advisor con rapporto diretto con la proprietà Friedkin. Le parti starebbero interrompendo il rapporto. Resta da definire la natura dell’addio: dimissioni o esonero. Si attendono versioni ufficiali.