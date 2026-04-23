Roma concentrata sul finale di stagione ma anche sui movimenti in entrata: ecco l’ultima idea a Trigoria.

Sabato 25 aprile è in programma la delicatissima trasferta sul campo del Bologna e servirà la miglior Roma per conquistare l’intera posta in palio. I giallorossi vogliono vendicare la cocente eliminazione in Europa League proprio per mano dell’undici felsineo e puntano a ridurre il distacco dal quarto posto occupato al momento della Juventus.

Roma che, però, resta concentrata anche sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. La dirigenza capitolina ha un debole per Kerim-Sam Alajbegovic, classe 2007 del Salisburgo e della nazionale bosniaca: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il direttore sportivo Massara avrebbe avuto nelle scorse ore un nuovo contatto con l’entourage del calciatore e sarebbe pronto ad accelerare per anticipare la concorrenza di Juventus e Napoli.

Alajbegovic è un esterno offensivo di grandissima qualità e il suo nome è finito già sul taccuino delle principali compagini europee: la Roma lo sa e studia la strategia migliore per portarlo a Trigoria al termine della stagione in corso.