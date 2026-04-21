Clima tesissimo a Trigoria. Le parole del direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, scuotono l’ambiente Roma e aprono scenari pesanti sul futuro di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto rivelato, l’allenatore giallorosso non sarebbe affatto al sicuro e potrebbe essere esonerato anche prima della fine della stagione, soprattutto in caso di mancata qualificazione in Champions League.

“Non escludo che il giorno in cui la Roma sarà fuori aritmeticamente dalla Champions League, Gasperini venga esonerato”. Un’ipotesi che, alla luce delle difficoltà recenti della squadra, non appare poi così lontana.

Dopo un avvio promettente, i giallorossi hanno rallentato vistosamente, scivolando fuori dai primi quattro posti e vedendo complicarsi anche la corsa europea. Nelle ultime settimane, e dal fatidico pareggio contro la Juventus all’ultimo secondo, i capitolini hanno perso terreno e continuità, alimentando dubbi sulla gestione tecnica.

Come se non bastasse, l’eliminazione dall’Europa League contro il Bologna e il rendimento altalenante hanno aumentato la pressione su un Gasperini già finito sotto osservazione da parte della proprietà per via dei suoi comportamenti.

Roma-Gasperini, il rapporto con la società

Alla base del possibile ribaltone ci sarebbe soprattutto un rapporto ormai logorato con la dirigenza. Le tensioni tra Gasperini e figure chiave come Claudio Ranieri e il ds Massara sono note da settimane, con divergenze su mercato, gestione della rosa e visione tecnica.

Non solo: secondo le indiscrezioni, i Friedkin avrebbero già posto un vero e proprio ultimatum all’allenatore. Ma le cose, a fronte anche delle recenti dichiarazioni del Senior Advisor, non sembrano essere migliorate. Lo stesso direttore Di Giovambattista parla di un Gasperini “insopportabile” all’interno dello spogliatoio e di comportamenti che avrebbero portato alcuni giocatori persino alle lacrime.

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